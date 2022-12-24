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Наш адрес: Краснодарский край г. Краснодар Григория Пономаренко д.43
Краснодарский край г. Краснодар Григория Пономаренко д.43
Телефоны: 8 918-183-73-73 Работаем 12/7 support@sees.su
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8 918-183-73-73 Работаем 12/7 support@sees.su
Комплект с PTZ Камерой Видеонаблюдения за 31000 руб.

Высокое разрешение до 4К 8Мп
Функция слежения, за объектом
Распознания по лицу
Металлический корпус

Купить
Комплект с PTZ Камерой Видеонаблюдения за 31000 руб.
Ip Камера с Зум Х30 распознание лица 14900 руб.

Высокое разрешение 5Мп
Функция слежения.
Оптический зум Х30
Металлический корпус

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Ip Камера с Зум Х30 распознание лица 14900 руб.
Комплект видеонаблюдения 8Мп РоЕ

Высокое разрешение 4К
Функция слежения
Распознания по лицу
Металлический корпус камер

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Комплект видеонаблюдения 8Мп РоЕ
Wi-Fi Комплект видеонаблюдения за 27000 руб.

Высокое разрешение 1920х1440
Функция слежения и поворота
Цветная картинка ночью

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Wi-Fi Комплект видеонаблюдения за 27000 руб.
Профессиональная Ip камера с Тепловизором

Высокое разрешение 4К 12Мп
Функция слежения, тепловизор
Распознания по лицу
Металлический корпус

Подробней
Профессиональная Ip камера с Тепловизором
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Рекомендуемые
Хит
AHD
2Мп
Комплект AHD видеонаблюдения MO-1288NS
0
Комплект AHD видеонаблюдения MO-1288NS
Голосовая связь:: Нет Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
14 000.00р.
Хит
360°
3Мп
Wi-Fi
Комплект 4 камеры W1384B видеонаблюдения Wi-Fi ip
0
Комплект 4 камеры W1384B видеонаблюдения Wi-Fi ip
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
14 500.00р.
Хит
2Мп
Wi-Fi
Комплект видеонаблюдения Wi-Fi Под управлением умным домом MO-KIT-W8201B
0
Комплект видеонаблюдения Wi-Fi Под управлением умным домом MO-KIT-W8201B
Голосовая связь:: Нет Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
14 500.00р.
Хит
360°
РоЕ
5Мп
PTZ-камера видеонаблюдения Зум Х30 5Мп SE-VIEW5X
1
PTZ-камера видеонаблюдения Зум Х30 5Мп SE-VIEW5X
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 50 до + 50 Место установки:: На открытом воздухе
14 958.00р.
Хит
РоЕ
5Мп
Комплект видеонаблюдения 5 Мп IP POE MO3584PG
1
Комплект видеонаблюдения 5 Мп IP POE MO3584PG
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 20 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
18 000.00р.
Хит
Акция
AHD
5Мп
Комплект видеонаблюдения 5Мп AHD KIT-1588DG
0
Комплект видеонаблюдения 5Мп AHD KIT-1588DG
Голосовая связь:: Нет Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
25 000.00р.
-15%
21 300.00р.
Хит
РоЕ
5Мп
Комплект видеонаблюдения 5 Мп IP POE 33588PN
1
Комплект видеонаблюдения 5 Мп IP POE 33588PN
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
22 000.00р.
Хит
РоЕ
8Мп
Ip Комплект видеонаблюдения POE MO-5808P
0
Ip Комплект видеонаблюдения POE MO-5808P
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
27 000.00р.
Хит
РоЕ
8Мп
4Мп
Комплект видеонаблюдения IP POE SE-0508MP
2
Комплект видеонаблюдения IP POE SE-0508MP
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
29 000.00р.
РоЕ
8Мп
Ip Комплект видеонаблюдения 8Мп POE ASE-8mp-1
0
Ip Комплект видеонаблюдения 8Мп POE ASE-8mp-1
Голосовая связь:: Нет Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Объектив Камеры:: 3.66мм
29 900.00р.
Камера Wi-Fi 360 Градусов
Не нужен регистратор!
Подробней
Камера Wi-Fi 360 Градусов
Комплект 8Х8
8 Камер 8 Мп
Подробней
Комплект 8Х8
Новинки
Хит
360°
3Мп
2Мп
Wi-Fi
5Мп
Wi-Fi PTZ-камера видеонаблюдения SE-WHD812
0
Wi-Fi PTZ-камера видеонаблюдения SE-WHD812
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: -30 до + 50 Место установки:: На открытом воздухе Объектив Камеры:: 3.66
2 958.00р.
Хит
360°
Wi-Fi
4Мп
PTZ Wi-Fi IP-камера видеонаблюдения 4Мп XM-PT815
0
PTZ Wi-Fi IP-камера видеонаблюдения 4Мп XM-PT815
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 10 до + 60 Место установки:: В помещении. На улице. Объектив Камеры:: 3.66
3 200.00р.
Хит
360°
3Мп
Wi-Fi
PTZ Wi-Fi IP-камера видеонаблюдения SE-JA-815
0
PTZ Wi-Fi IP-камера видеонаблюдения SE-JA-815
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 10 до + 60 Место установки:: В помещении. На улице. Объектив Камеры:: 3.66
3 640.00р.
Хит
РоЕ
5Мп
IP-камера XM-PT817-50P
0
IP-камера XM-PT817-50P
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 10 до + 60 Место установки:: В помещении. На улице. Объектив Камеры:: 3.66
4 620.00р.
Хит
360°
8Мп
3Мп
Wi-Fi
5Мп
PTZ Wi-Fi IP-камера видеонаблюдения SE-825B
0
PTZ Wi-Fi IP-камера видеонаблюдения SE-825B
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 10 до + 60 Место установки:: В помещении. На улице. Объектив Камеры:: 3.66
4 700.00р.
Хит
3Мп
Wi-Fi
PTZ-Wi-Fi камера видеонаблюдения 3Мп SE-MOEW0X
0
PTZ-Wi-Fi камера видеонаблюдения 3Мп SE-MOEW0X
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Место установки:: На открытом воздухе Объектив Камеры:: 3.66
4 900.00р.
Хит
2Мп
Wi-Fi
Wi-Fi PTZ-камера видеонаблюдения 2Мп SE-TUYA2X
0
Wi-Fi PTZ-камера видеонаблюдения 2Мп SE-TUYA2X
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 30 до + 50 Место установки:: На открытом воздухе Объектив Камеры:: 2.8
4 958.00р.
Хит
РоЕ
8Мп
5Мп
PTZ-Poe камера видеонаблюдения SE-VIEW0X
0
PTZ-Poe камера видеонаблюдения SE-VIEW0X
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 50 до + 50 Место установки:: На открытом воздухе Объектив Камеры:: 3.66
8 950.00р.
Хит
360°
Wi-Fi
5Мп
4G-WiFi PTZ-камера видеонаблюдения Зум Х30 5Мп SE-IMX335
0
4G-WiFi PTZ-камера видеонаблюдения Зум Х30 5Мп SE-IMX335
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 50 до + 50 Место установки:: На открытом воздухе Объектив Камеры:: 3.66
12 958.00р.
Хит
360°
Wi-Fi
5Мп
Wi-Fi PTZ-камера видеонаблюдения Зум Х20 5Мп SE-VIEW20X
0
Wi-Fi PTZ-камера видеонаблюдения Зум Х20 5Мп SE-VIEW20X
В наличии
Голосовая связь:: Есть Диапазон рабочих температур:: - 50 до + 50 Место установки:: На открытом воздухе Объектив Камеры:: 3.66
12 958.00р.
Новости
24.12.2022
Какие камер видеонаблюдения бывают
Какие камер видеонаблюдения бывают
Камеры видеонаблюдения могут быть ahd и ip. Первый тип камер является более дешевым, и у него есть недостаток, а именно низкая детализация изображения. Второй тип камер более детализирован, но также имеет свои недостатки. Эти камеры видеонаблюдения имеют ..
14.12.2022
Как установить систему видеонаблюдения
Как установить систему видеонаблюдения
Как смонтировать систему видео наблюденияМногие из нас хотели бы иметь возможность понаблюдать в течение дня: а что же происходит дома? Как дела на рабочем месте? Всё ли там в порядке, не нужно ли вмешаться? Технологии развиваются, купить видеонаблюдение ..
05.12.2022
Как выбрать камеру Ip
Как выбрать камеру Ip
На сегодняшний день существует столько различных разновидностей камер для видеонаблюдения, что очень легко запутаться в этом разнообразии выбора. Для того чтобы правильно выбрать видеокамеру, необходимо для начала понять, для каких нужд вы планируете ее и..
05.12.2022
Как выбрать комплект видеонаблюдения
Как выбрать комплект видеонаблюдения
Способы передачи сигнала Wi-Fi комплектДанные с камер видеонаблюдения передаются с помощью роутера через встроенный модуль Wi-Fi. Для работы системы необходимо наличие стабильного интернета. Функция передачи данных с помощью Wi-Fi доступна только для IP к..
05.12.2022
WiFI Камеры видеонаблюдения
WiFI Камеры видеонаблюдения
Wi-Fi комплект Данные с камер видеонаблюдения передаются с помощью роутера через встроенный модуль Wi-Fi. Для работы системы необходимо наличие стабильного интернета. Функция передачи данных с помощью Wi-Fi доступна только для IP камер. Дальность передачи..
05.12.2022
Как выбрать камеру видеонаблюдения
Как выбрать камеру видеонаблюдения
..
02.12.2022
Устройства для умного дома
Устройства для умного дома
Актуальная версия Bluetooth Low Energy 4.2 имеет малое энергопотребление, благодаря этому работают крошечные беспроводные наушники, колонки и различные датчики на батарейках. Проблемы тут те же что и с Wi-Fi: отсутствие общего стандарта управления вынужда..
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Последние отзывы
PTZ-камера видеонаблюдения Зум Х30 5Мп SE-VIEW5X
PTZ-камера видеонаблюдения Зум Х30 5Мп SE-VIEW5X
Антон
23.12.2022
Крутая камера на самом деле при получении я очень был удивлен она большая очень сразу видно что это устройство не из дешевых но когда подключили то это вообще нечто плавно поворачивается. К;ороче крутая штука подошла к регистратору без проблем. ..
Комплект видеонаблюдения IP POE SE-0508MP
Комплект видеонаблюдения IP POE SE-0508MP
Степан
10.12.2022
Перед покупкой брали сомнения на картинке так себе выглядит, но в живую реально на вид и на ощупь. Качественные камеры линза камеры смотрится как у моего айфона с таким синим оттенком, виде картинка бомба камеры следят за человеком короче я на своей стройке навел жути работа пошла быстрей . для тех..
IP Камера 8Mп С голосовой связью SE-6919HF
IP Камера 8Mп С голосовой связью SE-6919HF
Арсен
09.12.2022
Отличная камера изображения четкое голосовая связь реально громкая подключилась без всяких бубнов...
Комплект видеонаблюдения 5 Мп IP POE MO3584PG
Комплект видеонаблюдения 5 Мп IP POE MO3584PG
Охранник
06.12.2022
Жесткий диск в комплекте идет ..

Купить комплект видеонаблюдения с доставкой по России – Магазина SEES.

Системы видеонаблюдения SEES – готовые решения для вашей безопасности!
Работа или дом, дачный участок, гаражный кооператив или любой другой объект – неважно, для каждого из них мы хотим спокойствия и сохранности в целом и невредимом виде. Одним из способов обеспечить это является организация непрерывной съемки происходящего. Купить систему видеонаблюдения – значит вложить средства в собственную уверенность и хорошее самочувствие. Установка камер – это не просто запись кусочка улицы или внутреннего помещения, это – действие, которое влечет за собой целый ряд положительных последствий. И многие из них на самом деле смогут вам помочь в преодолении сложившихся жизненных затруднений.
Для чего нужно купить комплект видеонаблюдения
Итак, поговорим о преимуществах такого решения. Их можно сгруппировать по нескольким категориям, о которых – далее.
Обеспечение безопасности
Размещенные на видном месте камеры реально работают на уменьшение количества преступлений. Конечно, уже далеко не новость, что за домом или магазином могут наблюдать, но многих злоумышленников перспектива стать героем «документалки» никак не прельщает. Статистика подтверждает, что собственникам, успевшим купить комплекты систем видеонаблюдения, приходится реже обращаться в полицию по поводу случившихся краж. Размещенные камеры также становятся дополнительным дисциплинирующим фактором на производстве, предприятиях торговли. Нередко противоправные действия совершают сами сотрудники, так что постоянный присмотр точно не повредит. А точнее – сохранит ваши деньги, и сделает это не единожды.

Улучшение рабочей атмосферы и объемов продаж
Помимо каких-то фактов хищения, порчи и тому подобных непотребств, работники могут лениться, исполнять свои обязанности, спустя рукава. К тому же на любом предприятии, будь то производство или торговля, обязательно возникают спорные ситуации. Беспроводное видеонаблюдение купить которое нужно всего лишь один раз, поможет вам быстро и справедливо погашать конфликты, подтягивать дисциплину сотрудников там, где это будет необходимо. Камеры в торговом зале активно используются маркетологами. Изучение траектории движения покупателей, усредненной модели их поведения реально может помочь в составлении стратегии развития предприятия и увеличения объемов продаж. 
Ваш психологический комфорт
В любой момент времени вы можете посмотреть: а как там обстановка на приусадебном участке или внутри дома, на вашем рабочем месте или другом важном объекте. Убедившись, что всё в порядке, вы будете лучше и увереннее себя чувствовать. Кроме того, видеонаблюдение для частного дома купить которое не поленились его владельцы, уже не раз спасало объекты от последствий техногенных аварий. Своевременная реакция, даже если она будет дистанционная, по телефону, помогает предпринять активные и нужные действия в случае возникновения каких-то форс-мажорных обстоятельств.
Как купить видеонаблюдение недорого и с гарантией
Сделать это очень просто – достаточно связаться с нами по указанным телефонам или посредством электронной почты.  Компания SEES уже не первый год активно работает на рынке производства, продажи и установки систем видеонаблюдения купить можно у нас по конкурентным ценам и с гарантией. Накопленный опыт позволяет нам иметь дело лишь с проверенным и качественным оборудованием, которое не подведет вас в самый неподходящий момент.
Мы предлагаем купить видеонаблюдение для дома, основываясь на ваших технических предпочтениях и особенностях конкретного сценария организации съемки. Самыми распространенными и испытанными вариантами будут:
 купить ip камеру видеонаблюдения с WiFi;
 установить комплект PZT-камер;
 купить систему уличного видеонаблюдения на основе аналоговых камер AHD;
 организовать съемку и запись при помощи 3G/4G камер.
Не у всех наших покупателей есть время и возможность разбираться в технических нюансах. Иногда сложившаяся ситуация требует быстрых и правильных шагов уже сейчас. Именно поэтому мы и предлагаем купить готовую систему видеонаблюдения – полный и подготовленный к использованию комплект оборудования и дополнительных элементов. Это предложение сформировано и укомплектовано по принципу «готовое решение в коробке». Вам будет нужно лишь установить камеры в предназначенных для этого местах, подключение не будет слишком сложным – универсально совместимое программное обеспечение позволит наладить видеонаблюдение за считанные минуты. Купить уличное и внутреннее видеонаблюдение в компании SEES можно по принципу самовывоза из нашего представительства в Краснодаре, также можно заказать доставку на ваш адрес с привлечением известных транспортных компаний. Звоните нам уже сегодня, вместе мы подберем наиболее оптимальный вариант, и совсем скоро видеонаблюдение будет организовано на вашем объекте!